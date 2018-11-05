Матич отказался носить мак на форме в память о погибших воинах Великобритании

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич отказался носить символ мака на своей форме в память о погибших солдатах Великобритании. Это ежегодная акция, в которой ранее серб принимал участие, однако в этот раз он был единственным футболистом "МЮ", который не носил цветок мака на груди во время игры с "Борнмутом". Объяснять свое решение Матич не стал.

Как сообщает Daily Mail, такой поступок может быть обусловлен тем, что Матич не хочет отдавать почести солдатам Великобритании, которые участвовали в бомбардировках Сербии в 1990-х годах.