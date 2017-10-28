Матич – о матче с "Тоттенхэмом": "МЮ" сможет претендовать на чемпионство, если продолжит в том же духе"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич после матча 10-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (1:0) подчеркнул, что соперник показал хорошую игру. При этом он отметил, что главное в футболе – результат.

– "Манчестер Юнайтед" играл против одной из лучших команд чемпионата Англии. Благодаря Марсьялю мы забили и победили, – приводит BBC слова Матича. – Поздравляю "Тоттенхэм", они показали хороший футбол.

В первом тайме им удалось больше контролировать мяч, но мы имели больше шансов забить. Но самое важное – результат. Мы сможем претендовать на титул, если продолжим в том же духе.