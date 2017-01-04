Матич и Педро заменили Фабрегаса и Виллиана в "старте" "Челси" на матч с "Тоттенхэмом"

Стали известны составы "Тоттенхэма" и "Челси" на матч 21-го тура чемпионата Англии. Наставник "синих" Антонио Конте произвел две замены по сравнению с предыдущей игрой против "Стоук Сити" (4:2). С первых минут на поле появятся Неманья Матич и Педро, заменившие Сеска Фабрегаса и Виллиана.

Полностью заявки команд выглядят следующим образом:

"Тоттенхэм": Ллорис – Фертонген, Дайер, Алдервейрелд – Уокер, Ваньяма, Дембеле, Эриксен, Алли, Роуз – Кейн.

Запасные - Форм, Триппьер, Дэйвис, Виммер, Уинкс, Сиссоко, Сон Хын Мин.

"Челси": Куртуа – Кэйхилл, Аспиликуэта, Давид Луиз – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Диегу Коста, Азар.

Запасные - Бегович, Иванович, Зума, Фабрегас, Чалоба, Виллиан, Батшуайи.

Дерби начнется в 23.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Тоттенхэм" - "Челси"