Матео Ковачич: "Я очень счастлив оказаться в "Челси"

Матео Ковачич, который на правах аренды перешел в состав "Челси", прокомментировал свой переход.

- Я очень взволнован и счастлив оказаться в "Челси", - приводит пресс-служба клуба слова Ковачича. - Это великолепное чувство. Я постараюсь показать себя с лучшей стороны для команды. Это новая лига для меня, начинать всегда трудно. Но я уверен, что мой тренер и товарищи по команде помогут мне. Жду начала нового сезона.

До переезда в Мадрид хорват выступал за "Динамо Загреб" и "Интер". В минувшем сезоне Ковачич провел 35 игр в составе "Реала" и отметился 2 результативными передачами.