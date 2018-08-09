Матео Ковачич: "Я очень счастлив оказаться в "Челси"

Матео Ковачич, который на правах аренды перешел в состав "Челси", прокомментировал свой переход.
- Я очень взволнован и счастлив оказаться в "Челси", - приводит пресс-служба клуба слова Ковачича. - Это великолепное чувство. Я постараюсь показать себя с лучшей стороны для команды. Это новая лига для меня, начинать всегда трудно. Но я уверен, что мой тренер и товарищи по команде помогут мне. Жду начала нового сезона.
До переезда в Мадрид хорват выступал за "Динамо Загреб" и "Интер". В минувшем сезоне Ковачич провел 35 игр в составе "Реала" и отметился 2 результативными передачами.
.@Mateo_Kova23: ‘I am really happy and excited to be here at Chelsea. It is an amazing feeling. I will try to do my best for this club.' 👊#WelcomeKovacic pic.twitter.com/CKHVtCA8rJ– Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 августа 2018 г.