Матео Ковачич: "Чемпионат Англии - самая сложная лига в мире"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич заявил, что его команда стремится играть в атакующий футбол. Он также добавил, что считает невероятным футболистом своего одноклубника Эдена Азара.

- Азар? Я считаю, что у него есть все, но больше всего меня поразило то, что против него грубо играют в отборах, а он остается на ногах, - цитирует Ковачича официальный сайт "Челси". - Английский чемпионат действительно очень сложный, тут много борьбы, это самая сложная лига в мире, а он просто забавляется с защитниками. Он невероятный футболист и прекрасный человек, мне очень нравится играть с ним.

Все видят, что "Челси" старается играть в атакующий футбол, футбол, который нравится болельщикам, так что я думаю, у нас будет хороший сезон.

Ковачич присоединился к "Челси" 8 августа 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Он провел 4 матча за "синих" и не отметился результативными действиями.

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