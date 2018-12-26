18:47 | Футбол — Англия

Матео Ковачич: "Азар спрашивал меня о "Реале"

Обсудить
0

Полузащитник "Челси"  Матео Ковачич, права на которого принадлежат "Реалу", назвал своего одноклубника Эден Азара невероятным игроком. 24-летний хорват также добавил, что бельгийский форвард спрашивал его о положении дел в мадридском клубе.

- Для меня Азар является невероятным игроком, - приводит слова Ковачича Sky Sports. - Я и не знал, что он настолько хорош. Он с легкостью может войти в тройку лучших футболистов мира. Азар спрашивал меня о "Реале", но сейчас мы оба сосредоточены на том, чтобы провести отличный сезон в "Челси". 

В текущем сезоне Азар провел 21 матч за "Челси", забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Ковачич принял участие в 22 встречах, отметившись одним результативным пасом.

Все о чемпионате Англии - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ