Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" собрал рекордное количество зрителей в истории премьер-лиги

Матч 9-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (4:1) на "Уэмбли" посетили 80 827 зрителя. Это стало рекордом для английской премьер-лиги.

Напомним, "Тоттенхэм" располагается на третьем месте в турнирной таблице, догнав по количеству очков "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" остался на восьмой строчке.