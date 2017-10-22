Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" собрал рекордное количество зрителей в истории премьер-лиги

Матч 9-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (4:1) на "Уэмбли" посетили 80 827 зрителя. Это стало рекордом для английской премьер-лиги.
Напомним, "Тоттенхэм" располагается на третьем месте в турнирной таблице, догнав по количеству очков "Манчестер Юнайтед". "Ливерпуль" остался на восьмой строчке.
Today's attendance @wembleystadium is 80,827 - a @premierleague record! 🙌#COYS pic.twitter.com/lTzoqGfUWV– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 22 октября 2017 г.
A_E_C
Так это рекорд для английской премьер-лиги (так указано в твиттере), а не для чемпионатов Англии (как указано в вашем заголовке). Или вы не в курсе, что это разные понятия?
20:22