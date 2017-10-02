Матч с "Брайтоном" может стать последним для Кумана у руля "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман может быть отправлен в отставку после поражения "ирискок" в матче 7-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (0:1), сообщает Sun. По информации источника, будущее голландского специалиста будет зависеть от следующей встречи премьер-лиги, в которой "ириски" в гостях сыграют с "Брайтоном".

После поражения тренер не смог ответить, почему на результатах команды не сказывается активная летняя трансферная кампания, в рамках которой "Эвертон" потратил 142 миллиона фунтов стерлингов.

- Я стараюсь добиться максимума от игроков, - заявил Куман.

Напомним, в пяти последних играх премьер-лиги команда из Ливерпуля потерпела 4 поражения, одержав 1 победу. На данный момент "Эвертон" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 7 очков.