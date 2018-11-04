Матч с "Борнмутом" стал для Моуринью 900-м в качестве главного тренера

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Борнмут" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии. Этот матч стал для Жозе Моуринью 900-м в качестве главного тренера.

В этих матчах его команды побеждали 586 раз, 183 раза сыграли вничью и 131 раз проиграли. 55-летний специалист ранее также был главным тренером "Бенфики", "Лейрии", "Порту", "Челси", "Интера" и "Реала".

Жозе Моуринью - трехкратный чемпион Англии, двукратный чемпион Италии, чемпион Испании, дважды выиграл Лигу чемпионов и Кубок УЕФА/Лигу Европы.

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