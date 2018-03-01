Матч против "Арсенала" стал сотым для Гвардьолы у руля "Манчестер Сити"

Матч 28-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" стал для главного тренера Хосепа Гвардьолы у руля "Манчестер Сити". Горожане под руководством испанца провели 66 встреч в английской премьер-лиге, 9 в Кубке Англии, 8 в Кубке лиги и 17 в Лиге чемпионов.
В предыдущих 99 матчах "МанСити" одержал 68 побед, 18 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.
Congratulations to Pep Guardiola on his 100th game in charge of #mancity! pic.twitter.com/zzDjvq9whU– Manchester City (@ManCity) 1 марта 2018 г.
frisovasiliyy
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02:05
Bibigon2000
опять?
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