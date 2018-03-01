Матч против "Арсенала" стал сотым для Гвардьолы у руля "Манчестер Сити"

Матч 28-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом" стал для главного тренера Хосепа Гвардьолы у руля "Манчестер Сити". Горожане под руководством испанца провели 66 встреч в английской премьер-лиге, 9 в Кубке Англии, 8 в Кубке лиги и 17 в Лиге чемпионов.

В предыдущих 99 матчах "МанСити" одержал 68 побед, 18 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.