Матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" начался с минуты молчания в память о жертвах Первой мировой войны

Матч 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" начался с минуты молчания в память о погибших Первой мировой войны. Главные тренеры команд вышли на матч с красным маком на груди, который является символом памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии – жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.
Отметим, что защитник "шпор" Серж Орье в память о произошедшем выкрасил на голове красный мак.
Wait, has Serge Aurier had a poppy dyed into his hair? #PoppyWatch pic.twitter.com/8I4PgJTD9P– Bilwrig2 (@Bilwrig) 28 октября 2017 г.