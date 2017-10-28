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Матч "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" начался с минуты молчания в память о жертвах Первой мировой войны


Матч 10-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед""Тоттенхэм" начался с минуты молчания в память о погибших Первой мировой войны. Главные тренеры команд вышли на матч с красным маком на груди, который является символом памяти жертв Первой мировой войны, а впоследствии – жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов, начиная с 1914 года.

Отметим, что защитник "шпор" Серж Орье в память о произошедшем выкрасил на голове красный мак.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм". LIVE!

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