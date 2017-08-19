Матч "КПР" - "Халл" начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне

"Халл Сити" в своем Твиттере сообщил, что гостевой матч 4-го тура чемпионшипа против "КПР" начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Барселоне. Напомним, что в четверг автомобиль въехал в толпу из десятков человек на пешеходном бульваре Рамбла возле площади Каталонии. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек.

"Халл", главным тренером которого является Леонид Слуцкий, в трех стартовых турах чемпионшипа набрал 4 очка (победа, ничья и поражение).

Встреча "КПР" - "Халл" состоится сегодня, 19 августа. Начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.