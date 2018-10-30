22:04 30 октября | Футбол — Англия

Матч "Кардифф" - "Лестер" не будет перенесен

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Матч 11-го тура чемпионата Англии "Кардифф""Лестер" пройдет, как и было намечено, 3 ноября, сообщает официальный сайт клуба. Вечером 27 ноября близ стадиона "Лестера" разбился вертолет, на борту которого находился владелец клуба Вишай Шривадданапрабха. Из-за трагедии была перенесена игра Кубка лиги между "Лестером" и "Саутгемптоном"​, изначально намеченная на 30 октября.

Игроки "Лестера" выйдут на игру с валлийской командой с траурными повязками. Кроме того, все игры 11-го тура начнутся с минуты молчания.

Шривадданапрабха приобрел "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.

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