Матч "Кардифф" - "Лестер" не будет перенесен

Матч 11-го тура чемпионата Англии "Кардифф" – "Лестер" пройдет, как и было намечено, 3 ноября, сообщает официальный сайт клуба. Вечером 27 ноября близ стадиона "Лестера" разбился вертолет, на борту которого находился владелец клуба Вишай Шривадданапрабха. Из-за трагедии была перенесена игра Кубка лиги между "Лестером" и "Саутгемптоном"​, изначально намеченная на 30 октября.

Игроки "Лестера" выйдут на игру с валлийской командой с траурными повязками. Кроме того, все игры 11-го тура начнутся с минуты молчания.

Шривадданапрабха приобрел "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.