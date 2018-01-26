Мата сыграл с Биллом Гейтсом в настольный футбол

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата побывал в Давосе в качестве участника на международном экономическом форуме. 29-летний испанец встретился с миллиардером Биллом Гейтсом, с которым он сыграл в настольный футбол. Компанию им составили активистка из Пакистана Малала и премьер-министр Норвегии Эрна Сулберг.

Напомним, Мата создал фонд, который призывал жертвовать игроков и тренеров на благотворительность один процент от зарплаты. За полгода удалось собрать порядка 439 тысяч фунтов. Ожидается, что к концу текущего года эта сумма превысит два миллиона.