Мата посвятил гол детям из Бомбея

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата объяснил необычное празднование своего второго гола в ворота "Лестера" (2:2) в матче чемпионата Англии. Испанец отметился в этой встрече дублем, после второго забитого мяча он сложил руки, изобразив молитву.

– Когда я забил первый гол, не сделал этого, потому что нам нужен был второй мяч, – цитирует AFP Мату. – Но после второго мяча я подумал о детях из Бомбея, посвятив им гол. Этих детей поддерживает благотворительный фонд OSCAR.