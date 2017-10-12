Уличная атлетика при поддержке Datsun
10:38 | Футбол — Англия

Мата отказался от предложения из Китая и собирается продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"


Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата отказался от выгодного предложения из Китая, которое бы гарантировало ему значительное увеличение зарплаты, утверждает Mirror. Теперь игрок собирается продлить контракт со своим клубом, соглашение с которым истекает в конце сезона. "МЮ" хочет активировать опцию по автоматическому продлению контракта еще на один год. Хавбек зарабатывает в составе "красных дьяволов" 165 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В текущем сезоне чемпионата Англии Мата провел 7 матчей и забил один гол.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий