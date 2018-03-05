Мать 20-летнего игрока "Арсенала" живет в металлическом контейнере

Мать игрока "Арсенала"​ Эйнсли Мэйтленд-Найлса Джул живет в металлическом 10-футовом контейнере, сообщает Mirror. Ей приходится скитаться в то время, как ее 20-летний сын получает 30 тысяч фунтов стерлингов в неделю и живет в апартаментах стоимостью 700 тысяч фунтов.

- Мой дом - металлический контейнер без окон, - призналась Джул. - Нет ни туалета, ни ванной. Мой сын Эйнсли со своей зарплатой мог бы запросто купить мне квартиру, но деньги вскружили ему голову. Он игрок "Арсенала", а я бездомная, но я все равно люблю своих детей.