Массимо Марианелла: "Раньери даже не мог подумать, что "Лестер" так с ним поступит"

Итальянский журналист Массимо Марианелла отметил, что главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери не ожидал своего увольнения из команды. Корреспондент Sky Sport Italia разговаривал с итальянским специалистом за 20 минут до объявления об его отставке.

- Я дружу с Клаудио на протяжении многих лет, - приводит Sky Sport Italia слова Марианеллы. - В четверг мы как раз разговаривали между играми Лиги Европы. А через 20 минут было сделано объявление, что он уволен. Раньери этого вообще не ожидал. Он даже подумать не мог, что клуб так может поступить. Он был удивлен.

А я ошеломлен, что клуб смог сделать это с тренером, который воплотил мечту в реальность и был назван лучшим в мире всего несколько недель назад. Взаимопонимание с командой? Могу вас заверить, что в раздевалке все было хорошо.