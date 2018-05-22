Массимо Каррера: "Думаю, Конте хочет остаться в "Челси"

Главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера в интервью Radio CRC заявил о том, что нынешний наставник "Челси" Антонио Конте может остаться в клубе. "Я поддерживаю контакт с Антонио, – сказал Каррера, – думаю, он желает остаться в "Челси"и уважает контракт, но пока он ничего не говорил мне об этом".

Ранее сообщалось, что Конте может покинуть "Челси", с которым в завершившемся сезоне завоевал Кубок Англии.

Каррера был помощником Конте в "Ювентусе" с 2011 по 2014 год, а также работал с ним в сборной Италии с 2014 по 2016 годы.