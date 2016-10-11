17:03 | ФУТБОЛ — Англия

Маруан Шамах: "Счастлив присоединиться к "Кардифф Сити"

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Новичок "Кардифф Сити" Маруан Шамах признался, что рад присоединиться к валлийской команде, которую тренирует Нил Уорнок. Марокканский нападающий работал с этим специалистом ранее в "Кристал Пэлас".

- Счастлив присоединиться к "Кардиффу" и вновь работать под руководством Нила Уорнока, - цитирует пресс-служба клуба Шамаха. - Я работал с ним в "Кристал Пэлас", поэтому счастлив и горд поработать с ним в "Кардифф Сити". Этот клуб должен быть на вершине, и я думаю, что ему это по силам. Я с нетерпением жду встречи с моими новыми товарищами по команде и хочу начать работу. Не могу дождаться, когда забью за мою новую команду.

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