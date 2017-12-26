Маруан Феллаини: "МЮ" сделал мне предложение. Подпишу ли я его – не знаю"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини подтвердил, что отклонил предложенный клубом контракт и ждет другого предложения. Действующее соглашение 30-летнего бельгийца истекает летом 2018 года.

– Если бы клуб не нуждался во мне, они бы сообщили мне об этом намного раньше, – цитирует HUMO Феллаини. – Мне сделали предложение, и, судя по всему, в скором времени последует еще одно. Подпишу ли я его – пока не знаю. Такие решения не принимаются мгновенно. Мы с Моуринью говорили об этом, тренер – это тот, кто уважает любое решение игрока.

В этом сезоне Феллаини провел за команду 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.