Маруан Феллаини: "Каррагер плюнул в девочку. Как он вообще может меня критиковать?"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини считает, что бывший игрок "Ливерпуля" Джейми Каррагер не имеет права его критиковать. Отметим, что между ними возникали разногласия в прошлом. Так, Феллайни назвал Каррагера чемпионом по бла-бла-бла и чемпионом по сломанным ногам.

– Как такой человек, как Джейми Каррагер, может мне вообще что-то говорить? Он плюнул из своей машины на девочку, – цитирует ESPN Феллайни. – В принципе я нормально отношусь к критике, она мотивирует и заставляет тебе доказать, что эти критики ошибались.