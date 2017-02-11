Маруан Феллаини: "Ибрагимович даже в двусторонках борется за победу"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини рассказал, что форвард Златан Ибрагимович даже в двухсторонних матчах на тренировках бьется за победу. Напомним, в прошлые выходные шведский форвард стал самым возрастным игроком премьер-лиги, который забил 15 голов за сезон. Ибрагимович достиг этой отметки в возрасте 35 лет и 125 дней.

- Златан всегда тренируется, крича, что он хочет выиграть, - цитирует The Telegraph Феллаини. - Мы играем 10 против 10, и даже там он кричит. Ибра хочет выигрывать матчи и будет делать все, чтобы выиграть поединки, даже на тренировках. Есть большие персонажи в клубе, они хорошие ребята, что является наиболее важным. Они знают, что должны говорить после матчей и перед ними.