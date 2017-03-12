Маруан Феллаини: "Челси" уверен в собственных силах, но "Манчестер Юнайтед" покажет свой уровень"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини уверен, что четвертьфинальный матч Кубка Англии с "Челси" будет непростым. При этом хавбек уверен в том, что манкунианцы подтвердят свой высокий класс в этой встрече.

- Матч с "Челси" будет непростым, - приводит Sky Sports слова Феллаини. - "Манчестер Юнайтед" проиграл лондонцам несколько месяцев назад, но эта игра будет в Кубке Англии. "Синие" - лидер премьер-лиги, уверены в собственных силах и обладают хорошим составом. Но мы продемонстрируем свой класс.