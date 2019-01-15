Мартин О'Нил возглавил "Ноттингем Форест"

Мартин О'Нил назначен главным тренером "Ноттингем Форест", сообщает пресс-служба клуба. Сезон клуб начал под руководством Айтора Каранки. 11 января он был отправлен в отставку, один матч команда провела под руководством исполняющего обязанности главного тренера Саймона Айрленда.

Последним местом работы О'Нила была сборная Ирландии, которую он возглавлял с 2013 по 2018 год и принял участие в чемпионате Европы-2016. Также он работал с рядом английских клубов, включая "Лестер", "Астон Виллу" и "Сандерленд", а с 2000 по 2005 год возглавлял "Селтик", с которым выиграл три чемпионата, три Кубка Шотландии и Кубок шотландской лиги. Также он завоевал два Кубка английской лиги с "Лестером".

В качестве футболиста О'Нил провел большую часть карьеры в "Ноттингем Форест" - с 1971 по 1981 год. Под руководством легендарного Брайана Клафа он стал чемпионом Англии и выиграл два Кубка европейских чемпионов (предшественника Лиги чемпионов) подряд.