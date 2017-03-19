Мартин Киоун: "Судя по всему, это конец эры Арсена Венгера"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун высказал предположение, что текущий сезон станет последним для главного тренера лондонцев Арсена Венгера у руля команды. За такой вариант развития событий голосует огромное количество поклонников клуба.

– Судя по всему, к сожалению, это действительно конец эры Арсена Венгера, – сказал для BT Sport Киоун. – Осталось лишь подобрать правильное время для соответствующего заявления. У меня нет уверенности, что игроки смогут справиться с новостью об его уходе. Возможно, поэтому этого не сделали до сих пор, Венгер хочет сохранить спокойствие внутри коллектива.