15:18 | ФУТБОЛ — Англия

Мартин Киоун: "Судя по всему, это конец эры Арсена Венгера"

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Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун высказал предположение, что текущий сезон станет последним для главного тренера лондонцев Арсена Венгера у руля команды. За такой вариант развития событий голосует огромное количество поклонников клуба.

– Судя по всему, к сожалению, это действительно конец эры Арсена Венгера, – сказал для BT Sport Киоун. – Осталось лишь подобрать правильное время для соответствующего заявления. У меня нет уверенности, что игроки смогут справиться с новостью об его уходе. Возможно, поэтому этого не сделали до сих пор, Венгер хочет сохранить спокойствие внутри коллектива.

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