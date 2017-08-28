Мартин Киоун: "После некоторых решений Венгера хочется схватиться за голову"

Бывший игрок "Арсенала" Мартин Киоун не согласился с некоторыми решениями главного тренера Арсена Венгера. По его мнению, состав на матч против "Ливерпуля" (0:4) должен был быть другим.

- Венгер хочет атаковать, ему нужен креатив, - цитирует fourfourtwo Киоуна. – "Арсенал" не смог нанести ни одного удара в створ ворот "красных" – это ведь немыслимо! Команда пропустила уже 8 мячей. "Вест Хэм", который может уволить Билича, пропустил 10, а следующий по этому показателю - "Арсенал". Это кризис.

На скамейке остаются игроки, чья стоимость порядка 130 миллионов. Ляказетт - это новая надежда. Но почему он не на поле? После некоторых решений Венгера остается схватиться за голову. Паулиста - отличный игрок, возможно лучший защитник "Арсенала", но он уходит за 9 миллионов. Мустафи остается на скамейке. Я не понимаю этого.