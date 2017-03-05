Мартин Киоун: "Не понимаю, почему Венгер оставил Санчеса в запасе"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун не понял решения главного тренера команды Арсена Венгера, который оставил в запасе Алексиса Санчеса в матче чемпионата Англии с "Ливерпулем" (1:3). Чилиец вышел на поле во втором тайме, когда "канониры" проигрывали 0:2.

– Потрясающе, – цитирует ВВС Киоуна. – Я не могу понять, почему Венгер сразу не выпустил Санчеса. Это же его лучший игрок. С трудом могу вспомнить, когда у "Арсенала" была худшая производительность за все время работы Венгера. Я не видел огня, азарта.