Мартин Киоун: "Моуринью потерял уважение со стороны команды"

Бывший игрок сборной Англии Мартин Киоун винит главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в неудачах команды. По его словам, португалец утратил связь с коллективом.

– Моуринью не знает, чего хочет, – цитирует Daily Mail Киоуна. – Похоже, он потерял уважение со стороны команды. Постоянные перемены измотали игроков. Моуринью тратит много энергии на то, чтобы показать, кто он есть. Недавно он сказал, что ни один игрок не может быть значимее "МЮ". Это касается и тренера. Если ты хочешь изменить ситуацию, нужно перестать показывать пальцем и начать брать на себя ответственность.