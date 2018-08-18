Мартин Киоун: "Моуринью нужно научиться любить своих игроков"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун дал совет главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

- Думаю, Моуринью стоит посмотреть документальный фильм про "Манчестер Сити" "Все или ничего", - цитирует эксперта Daily Mail. - Это невероятно, что игроки "Сити" хотели сократить отпуск после чемпионата мира, чтобы скорее вернуться в команду и начать работу. Хосеп Гвардьола создал такую атмосферу, когда игроки хотят работать с ним. Работая с Гвардьолой или Юргеном Клоппом, футболисты чувствуют, что они на одном пути. В "Челси" Моуринью отлично дружил с игроками, Матерацци плакал, когда он уходил из "Интера". Со временем что-то изменилось. Как я уже говорил, Моуринью нужно научиться любить своих игроков.