Мартин Киоун: "Болельщики раскупят все футболки Руни, если он вернется в "Эвертон"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун уверен в том, что болельщики "Эвертона" положительно отнесутся к возвращению нападающего "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни. По его словам, болельщики выкупят весь тираж футболок с фамилией форварда, если он перейдет в состав "ирисок".

- Если Руни захочет снова играть за "Эвертон" - это вызовет огромный интерес, - приводит The Sport Review слова Киоуна. - Не стоит забывать, что он установил рекорд "Манчестер Юнайтед" по количеству забитых голов, а также рекорд сборной. На клубном уровне он выиграл все трофеи. Если он вернется, то болельщики раскупят все футболки с его фамилией.

Напомним, что Руни выступал за "Эвертон" с 2002 по 2004 год. Ранее сообщалось, что 31-летний англичанин может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.