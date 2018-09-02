Мартин Киоун: "Бесплатно подписанный Патрисиу лучше, чем купленный за 80 миллионов евро Кепа"

Бывший защитник "Арсенала" Мартин Киоун выразил восторг по поводу игры новичка "Вулверхэмптона" Руя Патрисиу. Он сравнил его с приобретенным "Челси" у "Атлетика" Кепой Аррисабалагой.

– "Вулверхэмптон" подписал вратаря мирового класса. С помощью такого человека можно добывать результаты, о которых другие только мечтают, – цитирует Daily Mail Киоуна. – Невероятно, что "волки" подписали Патрисиу бесплатно. Я считаю его лучше Кепы, который обошелся "Челси" в рекордные 80 миллионов евро. Это в эпоху, когда вратари и защитники стоят дороже нападающих. "Вулверхэмптон" провернул невероятную сделку.