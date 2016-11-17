Мартин Гленн: "Гарет Саутгейт имеет отличные шансы возглавить сборную Англии"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил исполнительному директору Футбольной ассоциации Мартину Гленну о своем желании возглавить национальную команду. По словам функционера, специалист ясно дал понять о своем намерении избавиться от приставки и.о.

– Несколько дней назад Саутгейт ясно дал понять, что хочет стать главным тренером сборной Англии и избавиться от приставки и.о., - приводит Sky Sport слова Гленна. – Однако, у нас еще есть время подумать до конца марта, когда состоится следующий отборочный матч чемпионата мира-2018. Это не отменяет того, что мы должны интенсивного работать.

Честно говоря, Саутгейт находится в выигрышной позиции, он – кандидат номер один. В последних четырех встречах, когда он руководил командой, сборная не потерпела ни одного поражения и показала яркий футбол. Кроме того, на протяжении двух последних лет специалист возглавлял молодежную сборную Англии. Так что специалист хорошо понимает, что из себя представляет работа в национальной команде.

В ближайшее время мы постараемся принять решение. Нам нужно понимать, каковы будут амбиции Саутгейта в случае работы на посту главного тренера. В то же время, это не отменяет возможности рассмотрения других кандидатур. Теоретически такое тоже возможно.