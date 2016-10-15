23:46 15 октября | ФУТБОЛ — Англия

Мартен Стекеленбург: "Для отражения пенальти нужен анализ соперника, а не только интуиция"

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Голкипер "Эвертона" Мартен Стекеленбург считает, что его команда должна быть довольна ничьей с "Манчестер Сити" в матче 8-го тура чемпионата Англии (1:1). Также он отметил, что отбил два пенальти, которые заработал защитник Фил Ягелка, не только благодаря удаче. 

- Когда ведешь в счете 1:0, то надеешься на победу, - цитирует BBC Стекеленбурга. - Однако, думаю, что мы должны быть довольны набранным очком. Отраженные пенальти? Это не только интуиция, но и анализ соперника. Угостит ли меня Ягелка после такого обедом? Я спрошу у него!

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