Март Поом: "Самыми сложными соперниками были Ширер и Дзола"

Тренер вратарей сборной Эстонии Март Поом, посетивший Мемориал Гранаткина, рассказал о своем дебюте в английской премьер-лиге. Всего Поом провел в Англии 15 сезонов (с перерывами) в составе "Портсмута", "Дерби Каунти", "Сандерленда", "Арсенала" и "Уотфорда".

– Мой "Дерби Каунти" играл против самого "Манчестер Юнайтед", да еще на его поле, – цитирует официальный сайт Мемориала Гранаткина Поома. – В противоположных воротах – мой кумир Петер Шмейхель!!! Представляете, как я волновался перед матчем?! Но в самой игре волнение как рукой сняло. И мы умудрились обыграть "МЮ" – 3:2. Это самый памятный для меня матч за все 14 сезонов в Англии. Тем более, что после финального свистка мы обменялись вратарскими майками со Шмейхелем, и Петер поздравил меня с победой и хорошей игрой. Такое не забывается!

– Вы поиграли в Англии против огромного количества футбольных "звезд", но Шмейхель, наверное, вспоминается первым?

– Конечно. Но часто вспоминаю и другого знаменитого вратаря – Дэвида Симэна, вместе с которым был в лондонском "Арсенале".

– А против кого из выдающихся нападающих было сложнее всего играть?

– Мне повезло, что Тьерри Анри играл за наш "Арсенал", он тогда был фантастически хорош на поле! Из соперников же в первую очередь выделю Алана Ширера и, конечно же, Джанфранко Дзолу, итальянского игрока "Челси" с изумительной техникой.