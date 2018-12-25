Марсьяль тратит в среднем 105 минут на один гол. Это лучший показатель в Англии

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль тратит меньше других минут в среднем на один гол в премьер-лиге. Как сообщает Actu Foot, француз забивает один мяч в 105 минут и является лучшим игроком чемпионата Англии по этому показателю.

Второе место у нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, который тратит на один гол 116 минут, замыкает тройку Рахим Стерлинг из "Манчестер Сити" со 134 минутами в среднем на гол. Также в пятерке Мохамед Салах из "Ливерпуля" (135 минут) и Харри Кейн из "Тоттенхэма" (161 минута).