Марсьяль обошел Криштиану Роналду в одной из крупнейших социальных сетей Китая

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль по итогам исследования Mailman Group имеет больше всех подписчиков в китайской социальной сети Sina Weibo, информирует soccerinchina.com. У 21-летнего француза 4,5 миллиона подписчиков. При этом отмечается, что по общей "влиятельности" в сети на китайском рынке он занимает четвертое место.

Вторым по подписчикам стал нападающий "Эвертона" Уэйн Руни. У него в Sina Weibo 3,2 миллиона подписчиков. По общей вовлеченности подписчиков он лишь пятый.

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду – первый по общему интересу у фанатов. Однако он только третий в Sina Weibo – 1,2 миллиона.

Дальше, по итогам исследования, располагается еще один нападающий "Реала" Гарет Бэйл. По подписчикам он четвертый – 1,05 миллиона. По общей "влиятельности" у фанатов он находится на третьем месте.

Вторым по "влиятельности" в социальных сетях стал полузащитник "Арсенала" Месут Езил. При этом по количеству подписчиков в Sina Weibo он лишь на пятой строчке (335 тысяч).