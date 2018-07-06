Марсьяль может заменить Виллиана в "Челси"

Вингер Антони Марсьяль может перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Челси". Как сообщает The Telegraph, "синие" рассматривают 22-летнего француза в качестве замены Виллиану, который может перейти в "Барселону".

Ранее СМИ писали, что "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с французом, но не менее чем за 85 миллионов евро, при этом руководство "дьяволов" предпочтет продать игрока в любую лигу, кроме английской.

Напомним, Марсьяль выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. В прошедшем клубном сезоне он сыграл в 45 матчах и забил 11 голов.