Марсьяль может войти в сделку по переходу Санчеса в "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль может стать частью сделки по покупке "красными дьяволами" форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса, сообщает Evening Standard. По информации источника, помимо прав на 22-летнего француза манкунианцы заплатят за 29-летнего чилийца 30-35 миллионов фунтов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Манчестер Сити" больше не будет вести переговоры по переходу Санчеса. Главный тренер команды Хосеп Гвардьола остался недоволен тем, что игрок "канониров", несмотря на договоренность с "горожанами", решил рассмотреть предложение "МЮ".

Ожидается, что переход Санчеса в "Манчестер Юнайтед" может состояться уже на этой неделе. Его зарплата в новом клубе составит 400 тысяч фунтов в неделю.