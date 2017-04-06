Марш протеста против Венгера собрал менее 10 человек

Группа болельщиков "Арсенала" за 45 минут до начала матча 31-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом" (3:0) планировала организовать марш протеста против главного тренера "канониров" Арсена Венгера, информирует Mirror. Однако мероприятие, запланированное протестующей группой "NoNewContract" ("нет новому окнтракту"), так и не состоялось, так как на него собралось менее 10 человек.

Добавим, что другие болельщики все же выразили протест против Венгера. Многие не пришли к началу матча против "Вест Хэма". Несколько секторов на домашней арене "канониров" пустовали ровно 13 минут. Таким образом поклонники команды напомнили руководству, сколько лет назад "Арсенал" становился чемпионом в последний раз.