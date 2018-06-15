Марсело Бьельса возглавил "Лидс"

Новым главным тренером "Лидса" стал Марсело Бьельса, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на один. В прошлом сезоне аргентинец работал с "Лиллем", откуда был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

62-летний специалист ранее также возглавлял "Лацио", "Марсель", "Атлетик", "Эспаньол", сборную Чили, сборную Аргентины, "Ньюэллз Олд Бойз", "Велес Сарсфилд", "Атлас" и "Америку". Триджы становился чемпионом Аргентины, завоевал золото Олимпиады-2004.