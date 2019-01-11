Марсело Бьельса подтвердил, что он послал шпиона на базу "Дерби Каунти"

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса подтвердил Sky Sports, что именно он стоит за появлением шпиона у базы "Дерби Каунти" перед очным противостоянием этих команд.

Также аргентинец заявил, что берет на себя всю ответственность в связи с данным инцидентом.

- То, что я послал шпиона на базу "Дерби Каунти" - правда, и я за это отвечаю. Для меня неважно, правильно это было или нет, - сказал Бьельса. - Пусть лучше Фрэнк Лэмпард и "Дерби" думают, что этот шаг был из серии запрещенных. Для меня этого достаточно.

Ранее стало известно, что в четверг руководство "Дерби Каунти" обратилось в правоохранительные органы в связи с обнаружением шпиона "Лидса" перед игрой с командой из Йоркшира.

Матч Чемпионшипа "Лидс" - "Дерби Каунти" начнется в 22:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию поединка.