"Марсель" готов заплатить 27,5 миллиона фунтов за Диегу Косту?

"Марсель" рассматривает возможность приобретения нападающего "Челси" Диегу Косты, сообщает The Sun. Сумма сделки может составить 27,5 миллиона фунтов стерлингов. Тем не менее, отмечается, что 28-летний бразилец намерен вернуться в "Атлетико", где он выступал с 2010 по 2014 год.

Ранее президент французского клуба Жак-Анри Эйро подчеркнул, что форвард идеально впишется в игру провансальцев. В прошлом сезоне Коста на клубном уровне во всех турнирах провел 42 матча, забил 22 мяча и отдал семь голевых передач.