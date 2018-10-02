Маротта может стать спортивным директором "МЮ" и привести Конте

Генеральный менеджер "Ювентуса" Джузеппе Маротта может занять пост спортивного директора "Манчестер Юнайтед", утверждает Football Italia. В этой должности он сменит Эда Вудварда, который в последнее время подвергается резкой критике со стороны фанатов.

Ранее стало известно, что Маротта покинет свой пост 25 октября.

Переход Маротты в "МЮ" может помочь с приглашением Антонио Конте. Итальянский специалист летом покинул "Челси" и на данный момент остается без работы. Он может сменить в "МЮ" главного тренера Жозе Моуринью.

Еще одним кандидатом на должность главного тренера "МЮ" называют Зинедина Зидана​. При этом француз также может занять пост генменеджера "Ювентуса" после ухода Маротты.