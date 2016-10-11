Маркус Рэшфорд: "С Ибрагимовичем легко общаться"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд подчеркнул, что ему легко дается общение с опытным одноклубником Златаном Ибрагимовичем. По его словам, швед показывает пример для подражания.

– Играть рядом с такими футболистами захватывающе, – цитирует The Mirror Рэшфорда. – У нас в команде игроки мирового класса. Особенно в атаке, где есть Ибрагимович и Руни. В юности не мог мечтать о лучших напарниках. Мы всегда следим за тем, что они делают на тренировках. С Ибрагимовичем общаться легко. Он всегда нацелен на победу, в любом матче. У него постоянно победный настрой.