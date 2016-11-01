Маркус Рэшфорд: "Руни и Роналду были моими кумирами детства"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, что в детстве его кумирами были форварды Уэйн Руни и Криштиану Роналду. По словам 19-летнего англичанина, юные футболисты всегда с огромным интересом наблюдают за игрой талантливых футболистов, которые забивают много мячей.

– В детстве у меня было два кумира – Уэйн Руни и Криштиану Роналду, – приводит goal.com слова Рэшфорда. – Мне всегда было интересно наблюдать за игрой этих двух талантливых футболистов. Молодые ребята с огромным интересом следят за тем, как их кумиры творят на поле. Прекрасно помню, как я фанател от того, что вытворял с мячом Роналду. В то время он еще играл в "Манчестер Юнайтед".