Маркус Рэшфорд: "Не хочу завершать сезон без трофея"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд перед финалом Кубка Англии с "Челси" отметил, что верит в успех своей команды в предстоящем матче.



- Заканчивать сезон с трофеем всегда приятно, и это повысило бы наш боевой настрой на следующий сезон. Я всегда повторяю, что заканчивать сезон без трофея не хочет никто, - приводит пресс-служба "Манчестер Юнайтед" слова Рэшфорда. - И я стремлюсь к тому, чтобы выигрывать что-нибудь каждый год. Верю, что нынешний сезон мы завершим с кубком.



"Челси" в удачный для себя день может доставить проблемы любому противнику. Поэтому нам нужно правильно настроиться на матч. Мы осознаем, что встреча получится сложной.

Матч "Челси" - "Манчестер Юнайтед" пройдет сегодня, начало - 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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