Маркус Рэшфорд: "Молодежь "Манчестер Юнайтед" перенимает у Ибрагимовича бесценный опыт"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отметил, что значимость одного из лидеров команды Златана Ибрагимовича для молодых игроков невозможно переоценить. По словам 19-летнего англичанина, каждый юный игрок манчестерского клуба старается перенять у шведа как можно больше опыта.

- Для молодых игроков узнать характер Ибрагимовича, его стиль игры, наблюдать за тем, как он готовится к каждому матчу – это бесценная возможность, - приводит Sky Sports слова Рэшфорда. - Некоторые игроки не имеют возможности получить такой шанс, выступая в других клубах. Мы же стараемся учиться у Златана, пока он здесь. Нужно постараться взять у него как можно больше, чтобы улучшить свою игру. Мы перенимаем у Ибрагимовича бесценный опыт.