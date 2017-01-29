17:34 29 января | ФУТБОЛ — Англия

Маркус Рэшфорд: "Могу быть суперзапасным для "Манчестер Юнайтед"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд отметил, что не расстраивается из-за отсутствия регулярной игровой практики. Англичанин подчеркнул, что готов к роли ключевого запасного команды.

– Планы тренера на футболиста могут поменяться в любой момент, – цитирует United Review Рэшфорда. – Поэтому игроки должны работать и быть способны выступить на любой позиции на поле. На скамейке запасных игроки настраиваются на то, чтобы органично влиться в игру, но, очевидно, все мы хотим выходить с первых минут. Нужно продолжать прогрессировать, шаг за шагом идти к своей цели, но какое-то время я готов быть суперзапасным для своей команды.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sars882

у МЮ был суперзапасной. Сульшер. станет таким же, то я буду рад. игрок то способный

20:25 29 января

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