20:10 | Футбол — Англия

Маркус Рэшфорд: "Меня вдохновляет игра Роналду"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед"  Маркус Рэшфорд признался, что его вдохновляет игра форварда "Ювентуса"  Криштиану Роналду.

- В его возрасте люди обычно стремятся к завершению карьеры, - приводит слова Рэшфорда Football Italia. - Их уровень начинает снижаться. А Роналду поднимается и поднимается наверх. Для меня нет большего вдохновления в футболе, чем его игра. Многие из тех, кто наблюдал за ним во время игры за "МЮ", продолжают следить за его выступлениями и сейчас. 

В текущем сезоне Роналду провел 13 матчей за "Ювентус", забил 7 голов и отдал 5 результативных передач. Рэшфорд принял участие в 11 встречах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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